Lexa Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 15:22 | Atualizado 15/02/2021 15:48

Lexa compartilhou algumas fotos nesta segunda-feira (15) vestindo uma personagem indígena, que representaria à frente da bateria da Unidos da Tijuca na Sapucaí no Carnaval deste ano. Como a folia foi suspensa por conta da pandemia do coronoavírus, a cantora decidiu fazer uma homenagem à agremiação, que contaria a história do Guaraná. O enredo batizado de 'Waranã, a reexistência vermelha', falaria de um mito indígena sobre a origem da fruta. "Waranã -A Reexistência Vermelha “ que ensaio maravilhoso de carnaval Uma homenagem feita com muito carinho @gresutijuca @puracadenciatjk_oficial", escreveu na legenda