Por O Dia

Publicado 15/02/2021 16:02

A atriz Robertha Portella compartilhou no meio da tarde desta segunda-feira (15), que está grávida de três meses. O bebê, previsto para nascer no início de agosto, é o primeiro filho do seu relacionamento com Bruno Coimbra, herdeiro do ex-jogador Zico. O casal está junto desde o início do ano. "E Deus nos abençoou !!!!!Hoje saiu a notícia que estamos grávidos , essa é a foto do dia que descobrimos !!Só peço a Deus um bebê com muita saúde e um coração tomado pelo Espírito Santo !!!Muito obrigada senhor ! Deus seja louvado", escreveu a atriz sobre o nono neto do ídolo rubro-negro.