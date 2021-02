Nego Di está no terceiro paredão do BBB 21 Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 16:41 | Atualizado 15/02/2021 16:56

Ex-mulher de Nego Di, Tamyres Hirtz usou o Instagram nesta segunda-feira (15) para fazer uma crítica ao brother, que tudo indica vai sair da atração com um dos maiores índices de rejeição da história do 'Big Brother Brasil'. Ela, que é psicóloga e mãe do filho do humorista, escreveu um texto detonando as atitudes e as alianças do gaúcho no reality. Nego Di está no terceiro paredão do 'BBB 21 ' com Sarah e Fiuk.



fotogaleria

Publicidade

"Se eu pudesse falar agora com o pai do meu filho seria: 'Amigo do peito é colete, meu velho. O resto é bala! Eu te avisei, né? Do jogo antes de ir e saber se concentrar em ti e na tua fala sem filtro e jogar sem fiasco", começou Tamyres.



"Também avisei que aqui na rua teu amigo era teu filho, o resto se tiver dois na pureza é muito. Estou com pena não! Eu avisei e foram anos de avisos! Como você diz, né? Foguete não tem ré. O teu foi bonito e com uma bomba colocada pelos bons conselhos dos teus bruxos. Quantos estão fazendo escolta pra tua mãe agora? Cuidando dela real? Os poucos de verdade tu te afastou", finalizou Tamyres, que apagou a publicação horas depois.