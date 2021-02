Laura Keller Davi Borges

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 05:00

Laura Keller é uma das estrelas da revista digital Diamond Brazil. A atriz, que está focada em sua boa forma com o projeto 'Seca De Fato', contou como tem feito para manter a boa forma. "São treinos em casa, o que facilita a rotina de quem tem o dia a dia agitado como o meu. Com esse projeto não existe desculpa para não chegar ao corpo sequinho que a gente tanto sonha", revela a artista, que deu à luz ao seu primeiro filho em agosto do ano passado. O pequeno Jorge Emanuel é fruto do relacionamento com o ex-Fazenda Jorge Souza, de quem Laura se separou em dezembro.