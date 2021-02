Bianca Andrade e Mariana Saad no aniversário da ex-BBB Mari Gonzalez Reprodução Instagram

Publicado 16/02/2021 05:00

A internet ficou em polvorosa ao ver Bianca Andrade e sua então ex-amiga, a influenciadora Mariana Saad juntas no aniversário da ex-BBB Mari Gonzales. Os fãs das duas logo começaram a cogitar que elas tivessem feito as pazes, após passarem alguns anos brigadas. E sim, Mari e Bianca deixaram as desavenças de lado e voltaram às boas. A própria Bianca confirmou a informação à coluna.

"A gente já estava se falando há algum tempo, trocando muitas mensagens. Então, na festa, naturalmente a gente colocou o papo em dia e foi divertido demais", contou Bia, mas sem entrar muito em detalhes sobre o que ambas conversaram e sem falar sobre o motivo que levou as duas a se afastarem.



Apesar de Bianca e Mari Saad nunca terem falado publicamente sobre o real motivo da briga entre as duas, nos bastidores do mundo das blogueiras especula-se que elas deixaram de se falar por causa de trabalho. As más línguas dizem que Bianca teria pedido para que Mari a apresentasse para uma equipe de uma marca de cosméticos que ela trabalhava. Bia então supostamete teria oferecido uma proposta com valor mais baixo que o de Mari Saad e com isso a amiga teria ficado de escanteio enquanto Bianca lançava produtos com a tal marca.