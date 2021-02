Hariany Almeida Divulgação/Andressa Leão

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 04:00

Com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, a ex-BBB Hariany Almeida resolveu investir boa parte da grana que ganhou nos últimos tempos como modelo para criar a sua marca de roupas. Nos próximos meses, ela espera já lançar as peças assinadas por ela.



"Já tem um tempinho que estamos trabalhando para que esse sonho saísse do papel, mas por conta da pandemia teve um atraso. Mas, logo a marca será lançada", disse a influenciadora toda animada com a sua empresa.



Após o lançamento, novos projetos relacionados à moda irão surgir para a goiana, que chegou a estudar moda. Hariany também contou que as suas roupas vão chegar às araras das lojas com o intuito de celebrar a diversidade feminina e autoestima.



"As peças são para todas as mulheres. Quero que elas se sintam bonitas e se amem utilizando as roupas. Espero de coração que elas se sintam abraçadas, sintam o carinho e principalmente trabalhem o amor próprio", destaca a influenciadora.



Através de seu novo negócio na área da moda, Hariany também quer inspirar o empreendedorismo feminino. “Eu acredito que, se você tem um sonho, é necessário buscar realizá-lo de alguma forma, então bora levantar e correr atrás! Nem sempre é fácil, mas só você pode lutar pelos seus sonhos e eu sou exemplo disso”, garante.