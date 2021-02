Erika Schneider Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 20:12 | Atualizado 15/02/2021 21:36

Depois de ser demitida do 'Domingão do Faustão', após quase oito anos no balé do programa, Erika Schneider ficou um pouco abatida com a novidade anunciada no final de janeiro. Foram alguns dias triste, mas ela decidiu tirar um tempo para repensar a vida e acabou indo curtir alguns dias sozinha em Fernando de Noronha. Foi praticamente um presente que ela mesma se deu, já que completou 30 anos na última quinta-feira (11).

"Um lugar tão incrível e eu quis vir para esse lugar que me impressiona pela beleza. Estou em uma nova fase da minha vida. É possível viver momentos incríveis estando só. Bom para pensar, refletir. Muitas pessoas deixam de viajar e conhecer novos lugares por falta de companhia. Esta é a primeira vez que viajo sozinha e estou gostando. Eu recomendo", conclui Erika que ainda não falou sobre o futuro.