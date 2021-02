Por O Dia

Publicado 15/02/2021 20:43 | Atualizado 15/02/2021 20:46

Yasmin Brunet Reprodução

A modelo Yasmin Brunet usou seu Instagram nesta segunda-feira (15) para revelar aos seus seguidores que já foi vítima de relações tóxicas. A mulher do surfista Gabriel Medina, que já até assina o sobrenome do amado nos trabalhos, abriu o coração ao participar da brincadeira de perguntas e respostas nos stories de sua conta na rede social. Ao ser questionada se já teve relacionamentos abusivos e o que fez para se livrar deles, Yasmin relatou o problema: "Alguns, na verdade. Eu precisei do apoio e ajuda de amigas, família e psicóloga para conseguir, primeiro, enxergar o que estava na minha cara e eu não via. As coisas que eu tinha normalizado e achava que todo mundo passava por essas coisas. "Quando eu comecei a ver tudo de verdade, algo de mim mudou. Foi bem difícil, mas foram as melhores decisões da minha vida", conta.