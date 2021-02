Andressa Urach mostra resultado do silicone nos seios Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 05:00

Aos poucos Andressa Urach volta a ficar ainda mais parecida com a Andressa que o Brasil conheceu antes de ficar entre a vida e a morte por conta da aplicação das substâncias PMMA e Higrogel no corpo. Após se desvincular da Igreja Universal, ela voltou a ser modelo, reassumiu as madeixas mais longas e louras e ainda colocou silicone nos seios. O resultado da mais nova cirurgia estética de Urach ficou bem visível em foto compartilhada na tarde de ontem. A publicação era para mostrar algumas peças de uma marca de roupas para a qual Andressa faz publicidade.

Veja fotos:

Publicidade