Suzy Cortez em praia de nudismo no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 05:00

A ex-Miss Bumbum Suzy Cortez visitou uma praia de nudismo no Rio de Janeiro. A morena, que é uma das pioneiras da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, visitou a praia do Abricó, conhecida por ser frequentada por adeptos do nudismo. "Eu amei a experiência, nunca tinha visitado uma praia de nudismo. A sensação de liberdade foi incrível, ainda mais em tempos de pandemia. Foi como me despir do medo totalmente, num momento onde a máscara é necessária mas te aprisiona escondendo teu sorriso. Pretendo voltar mais vezes", confessa a modelo.

Veja fotos de Suzy nua na praia:

