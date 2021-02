Carlinhos Maia divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 12:16 | Atualizado 17/02/2021 14:14

Considerado um dos maiores nomes do Instagram, Carlinhos Maia tem faturado altíssimo com as campanhas que coleciona em seu currículo. Em recente entrevista ao Jota Jota Podcast, no YouTube, o empresário Shirleyson Kaisser, especialista em mercado digital, revelou um cachê milionário que o influenciador alagoano recebeu por apenas uma campanha. Segundo o empresário, Carlinhos já tinha faturado seu primeiro milhão em uma campanha quando o procurou, em junho do ano passado, para aumentar seus ganhos com publicidade.