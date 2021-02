Vivi Fernandez Divulgação/ CG Comunicação

A ex-assistente de palco de Luciano Huck e Sergio Mallandro, Vivi Fernandez se rendeu a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Ela abriu nesta quarta-feira (17) uma conta no aplicativo e promete causar com cliques e vídeos quentes. “Estou louca para mostrar tudo”, brinca a também atriz, que fez o ensaio no início do mês em um apartamento na capital paulista.

Recentemente em entrevista ao canal de Theodoro Cochrane, no Youtube, Vivi, hoje com 43 anos, contou que a estabilidade financeira só aconteceu quando ela se tornou atriz de filmes pornôs. No início dos anos 2000, Vivi atuou em quatro produções do gênero, todas ao lado de Hugo Mark, seu namorado na época. Segundo ela, o faturamento foi alto porque a dupla chegou a vender um milhão de DVDs.