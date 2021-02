Gabriela Versiani Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 04:00

Com dois milhões de seguidores e faturando horrores com os famosos publiposts nas redes sociais, a influenciadora Gabriela Versiani deu de presente para a mãe, Kátia Porto, um carro no valor de R$ 140 mil reais. "Ela tinha um carro muito velho e eu ficava com o coração na mão. Quando dei a ideia de trocar de carro, ela ficou super feliz, mas não disse quando seria. Fiz surpresa e foi muito emocionante ver a felicidade dela e poder retribuir um pouco do que ela fez tanto por mim", relatou Gabriela, que namora MC Kevinho há um ano.