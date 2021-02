Ju Isen Divulgação

Foram quatro anos fugindo do assunto, mas Ju Isen resolveu abrir o jogo sobre a polêmica do Carnaval de 2017. A modelo dava entrevista à Leo Áquila durante a cobertura dos bastidores da festa popular na Rede TV!. Ela usava só uma pintura corporal e cobria as partes íntimas com um tapa-sexo, que caiu ao mostrar como era seguro o adereço. Ju acabou mostrando demais e recebeu muitas críticas e também gozações nas redes sociais.

"Foi um momento constrangedor, mas pior ainda são os olhares de reprovação e acusações que recebo até hoje. Todo Carnaval é uma angústia para mim porque as pessoas relembram o episódio e me apontam. Não aguento mais", explica a modelo que por um bom tempo precisou se isolar em casa.

Mesmo com a folia cancelada em 2021 por causa da pandemia do coronavírus, Ju revela que as notícias sobre o assunto não cessaram. "Em qualquer retrospectiva sobre a folia, meu nome aparece como 'a modelo que ficou sem o tapa-sexo no Carnaval. Sinto vergonha", admite a modelo