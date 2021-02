Lumena e Fiuk Reprodução

Publicado 17/02/2021 18:07

Fiuk abriu bem os olhos para o jogo do 'BBB 21' depois que voltou do terceiro Paredão do reality da Globo. Em conversa com Lumena nesta quarta-feira (17), o ator disse que ficou surpreso com a relação nada amorosa entre os vips e Carla Diaz. Ele revelou ter percebido que os outros brothers evitam as refeições feitas pela atriz na cozinha mais preparada e abastecida da casa. "Ninguém está comendo a comida dela, eu estou vendo", explicou o filho de Fábio Júnior.

Lumena, que já assumiu não gostar da ex-chiquitita tratou de responder acusando Carla de não saber cozinhar. "Ela sabe fazer arroz e pra ela se torna um banquete", afirmou Lumena.