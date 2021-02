Ana Paula Sang Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 18:29 | Atualizado 18/02/2021 10:17

Ana Paula Sang, mãe de Bruno Gissoni, Felipe e Rodrigo Simas recebeu alta do hospital, no Rio, onde estava internada há uma semana com a Covid-19. ''Ontem foi aniversário da minha mãe e ontem eu pude dar um abraço nela. Um abraço feliz e agradecido por ela estar bem! Te amo amada mãe! Parabéns'', escreveu ele na legenda de uma foto de sua publicação no Instagram. Na mesma rede socia, Ana Paula compartilhou em seu perfil cliques da festa que recebeu da equipe médica: "Fui liberada!!!! UHUUUU!!! Ainda ganhei de surpresa uma festa da equipe do hospital!!! Emoção total!! Obrigada meninas!!!!", agradeceu a empresária.