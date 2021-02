Flávia Monteiro e Carla Diaz Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 18:59

A atriz Flávia Monteiro confessa que anda nervosa com a atual edição do 'Big Brother Brasil' por conta da participação de uma grande amiga, quem ela considera uma 'filha': Carla Diaz. Depois de alguns dias assistindo as atitudes de Karol Conká contra a colega de profissão, ela resolveu fazer um desabafo nas redes sociais e defender a ex-chiquitita das críticas da cantora. Flávia revelou conhecer a intérprete de Carine, no ar na novela 'A Força do Querer', há 27 anos e garante se tratar de uma pessoa do bem, da paz e batalhadora.

"Aqui é Carol Concê e com coração cheio de amor, orgulho e saudade de pegar no colo essa pitica linda! Meu #TBT adiantado vai pra a minha filhota de alma @carladiaz que nessa foto tinha só 7 aninhos. Quem lembra? Muitas pessoas tem me questionado sobre várias coisinhas que tão rolando no #BBB21. Eu nem sei bem por onde começar, mas vamos lá!", começou ela no texto de uma foto em que aparece com Carla Diaz no colo.



"A Carlinha batalha nesse ofício desafiador e instável que é atuar desde os 2 anos, sempre com uma inteligência e responsabilidade que nos surpreendiam. Ver pessoas duvidando da sua honestidade e espontaneidade devido à profissão é tão absurdo quanto ver gente desmerecendo a sua trajetória e falando pejorativamente de um trabalho que compartilhamos, que foi lindo e bem sucedido, que emanou mensagens positivas e energia do bem. Tais comentários só provam o quanto os ataques e perseguições são gratuitos e infundados. Conheço a Carla há 27 anos, conheço seu temperamento e sua índole: essa garota é do bem e é da paz , não é do embate, da briga, da confusão... Ela se coloca quando necessário, mas não abre mão da educação que, diferente de outros ali, levou na bagagem", disparou Flávia que finaliza pedindo as melhores energias para a participante do 'BBB 21'.

