Mc Kekel e Mc Rita lançam 'Eu não tenho tudo' Suburbano

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 05:00 | Atualizado 18/02/2021 09:50

Amanhã, Mc Kekel, considerado o 'Rei do Love Funk', lança mais uma música em parceria com Mc Rita. Depois do sucesso estrondoso da dupla com o hit 'Amor de Verdade', agora eles apresentam ao público a faixa 'Eu não tenho tudo'. "Esse novo trabalho com a Rita é uma música com a mesma idade de 'Amor De Verdade'. Acredito que 'Eu não tenho tudo' seja mais um sucesso que vem por ai", diz Kekel. A música estará disponível em todas as plataformas digitais e o clipe será lançado ao meio dia pelo canal Kondzilla, no YouTube.