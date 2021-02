Vanessa Ataides Divulgação/ Bruno de Jesus

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 05:00

Com 126 centímetros de quadril, a modelo Vanessa Ataides já se acostumou com os olhares e os comentários sobre o seu bumbum. "As pessoas olham como se eu não fosse normal, mas eu não ligo. Pelo contrário. Gosto mesmo de chamar a atenção e para mim, o meu popozão é normal", admite a musa fitness que tem o desejo de aumentar mais quatro centímetros na fita métrica de suas medidas. "Estou trabalhando para isso. Tenho me exercitado direitinho para alcançar essa marca e ficar como um dos maiores derrière do mundo", explicou Vanessa, que protagonizou um ensaio sensual na praia e, claro, chamou a atenção dos banhistas próximos a sessão de fotos.