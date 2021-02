Juarez Souza Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 03:00

A bateria Swing da Batalha, como são conhecidos os ritmistas do Acadêmicos do Sossego, terá pela primeira vez em sua história um rei. A azul e branca anuncia a chegada de Juarez Souza para o tão sonhado posto. Natural de Fortaleza, Ceará, ele é maquiador e promete muita dedicação e samba no pé.



"Estou muito feliz e emocionado com esse convite. Definitivamente é uma das maiores oportunidades da minha vida e eu só posso agradecer por esse momento. Conheci pessoas maravilhosas que estão me apoiando, já me sinto em casa no Largo da Batalha, em Niterói" contou Juarez.

Aos 35 anos, ele conta que seu amor pelo samba veio de família. "Meu amor pelo carnaval vem desde criança. Cresci assistindo os desfiles pela televisão com minha família. Escuto samba-enredo todos os dias e nos meus momentos de lazer, lá estou maratonando desfiles antigos. Meu amor pelo carnaval é algo inexplicável e poder representar um pavilhão no maior espetáculo da Terra é um sonho sendo realizado" disse emocionado o estudante de medicina que em uma longa trajetória no carnaval carioca com passagens por várias agremiações como Grande Rio, Mangueira, Tuiuti, Beija-flor, Mocidade, Império Serrano, União da Ilha, Renascer de Jacarepaguá, Salgueiro, Unidos da Ponte, Unidos de Padre Miguel, entre outras.





A data de coração do rei Juarez será definida em breve pela agremiação.