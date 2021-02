Aline Luic Divulgação/Maurício Castro Krauter/BDR

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 02:00

Em clima carnavalesco, a atriz e ex-integrante do programa 'Zorra Total', Aline Luic não quis deixar passar em branco o seu aniversário de 30 anos em plena folia de 2021, cancelado por conta da pandemia do coronavírus. Ela, que é também e modelo e musa do Flamengo, organizou uma festa íntima e inusitada. Aline alugou uma limousine, decorou toda de na cor rosa e festejou com bolo, doces e champanhe a nova idade com a sua mãe passeando pela cidade maravilhosa. "Foi maravilhoso".