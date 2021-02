Anitta reprodução do instagram

Por MH

Publicado 17/02/2021 21:18

Parece que deu ruim no finalzinho do Carnaval de Anitta. Depois de uma semana cheia de eventos, reality em uma ilha e show em plena folia, a cantora deu entrada na madrugada desta quarta-feira (17) em uma clínica da Zona Sul do Rio e continua internada. A Poderosa foi diagnosticada com uma intoxicação alimentar.

A coluna soube que Anitta começou a se sentir mal no início da noite desta terça-feira (16), e foi encaminhada por familiares para a clínica. Segundo a equipe médica que cuida da artista, ela vai precisar passar mais tempo internada, e ainda sem previsão de alta. A assessoria da artista confirmou a internação.