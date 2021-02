Renan Machado, Painitto e Anitta reprodução internet

Renan Machado, irmão da Anitta, teve que vir a público esclarecer a internação da cantora, após internautas começarem a especular que ela teria dado entrada em uma clínica do Rio por conta da Covid-19. Segundo a assessoria da cantora, o motivo de sua internação é uma intoxicação alimentar e, por enquanto, não foram divulgados detalhes do estado de saúde dela. Renan pediu respeito pelo momento que Anitta está passando.

"Passando pra dar um breve recado, porque já está acontecendo um monte de especulação sobre um monte de coisa que não tem sentido. Minha irmã está internada, sendo tratada, medicada e assim que ela chegou aqui foi testada e deu negativo. Não é Covid. Está sendo tratada e está tudo certo. Estou vindo aqui pra acabar com essas especulações e pra pedir um pouquinho de respeito com ela pra que ela possa se recuperar bem e possa sair daqui recuperada", disse Renan, que apresentou copia do exame realizado pela irmã.