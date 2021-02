Denise Dias Divulgação/ Jhonatas Pereira

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 15:18

Investindo alto em sua carreira de empresária do mercado de beleza, Denise Dias sempre foi referência de empoderamento e autoestima em suas redes sociais. A atriz sempre compartilhou dicas de beleza e um pouco de seu dia a dia com seus seguidores , e devido ao aumento de pedidos que recebe sobre produtos, tratamentos, treinos e alimentação, Denise decidiu investir no ramo da estética.

"Eu sempre fui muito envolvida com estética, beleza e bem estar. Sempre fui antenada nos lançamentos tecnológicos a favor da beleza e em busca de uma vida saudável, foi questão de tempo unir o útil ao agradável e transformar o meu hobby e estilo de vida em trabalho. Já tive várias reuniões com empresas e grandes marcas de cosméticos e pretendo sair na frente com produtos e tratamentos revolucionários. Tudo com eficácia comprovada e segurança, do mesmo jeito que sempre busquei pra mim. Estou iniciando um novo ciclo na minha vida, e como tudo que fiz até hoje pretendo me dedicar muito em busca de ser bem sucedida no meu novo desafio como empresária da beleza", completou.