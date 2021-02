Luisa Mell Ag. News

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 16:39 | Atualizado 18/02/2021 16:40

Na contramão da maioria, Luisa Mell usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para mostrar um lado solidário do Nego Di, do 'BBB 21', que até pouco tempo o grande público não sabia que ele tinha. A apresentadora, que é contra o cancelamento virtual, disse que resolveu olhar suas mensagens privadas no Instagram pra ver se o humorista algum dia já havia mandado alguma mensagem pra ela, após algumas pessoas compartilharem ameaças de Nego Di antes de entrar no reality.

"Quero falar uma coisa que vai surpreender todo mundo, mas acho que temos que ser justos e sinceros o tempo todo. É sobre o Nego Di. Eu vi muita gente postando que ele tinha ameaçado as pessoas antes do Big Brother. Bateu a curiosidade e fui olhar pra ver se ele já tinha mandado alguma mensagem pra mim. E não é que ele já tinha mandado? Faz tempo e eu não tinha visto", conta Luisa, que compartilhou o print das mensagens de Nego Di oferecendo ajuda para divulgar o Instituto Luisa Mell.

Publicidade

"Eu choro muito com os teus stories. Posso te ajudar de alguma forma? Precisa que eu divulgue alguma coisa pra te ajudar? Trabalho em uma rádio aqui no RS. Se precisar de algo, eu ajudo", se comprometeu o ex-brother em mensagens enviadas à Luisa em julho de 2019.

A apresentadora disse o motivo de ter compartilhado com seu público as mensagens de Nego Di. "Resolvi postar isso pra mostrar que ninguém é de todo mal. Obviamente que torci pra ele sair do jogo, mas sou totalmente contra esse massacre que fazem quando as pessoas saem do reality. Acho isso muito perigoso. Então resolvi me manifestar pra que a gente repense sobre essas coisas. Ontem vi o Fiuk falando que é a primeira vez que ele se sentiu amado e até chorei".