Preocupada há dias com as atitudes do marido Projota dentro do 'BBB 21', Tamy Contro tem procurado mandar energias boas para o brother. Sabe se lá porque a atriz resolveu fazer uma tatuagem lodo depois da saída de Nego Di, parceiro do rapper na casa. E adivinha qual foi o desenho que ela escolheu para fazer uma tatuagem no braço: Uma seprente. Tamy pediu para o tatuador explicar o significado da escolha. "A serpente é um animal de poder muito forte", disse o profissional. Mas, o que está humilde colunista sabe é que no popular a serpente ou cobra, como preferir, significa pessoa traiçoeira. Eita!