Gabriela Rocha, Casa Worship, Júlia Vitória e Gabi Sampaio Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 02:00

Gabriela Rocha, Casa Worship, Júlia Vitória e Gabi Sampaio foram os artistas gospel mais ouvido ao longo do mês, segundo um levantamento inédito da plataforma de streaming Spotify. É a primeira vez, desde a sua chegada ao Brasil, que a plataforma digital apresenta uma retrospectiva com músicas, artistas e álbuns do 'gênero mais ouvindo no país ao longo do ano'. O levantamento é uma constatação das transformações pelas quais o mercado vem passando desde a virada do século, com a inclusão de estilos, instrumentos musicais e, também, referências que vão além de cerimônias religiosas.



Além de Gabriela, aparecem na lista de artistas mais ouvidos na plataforma de streaming os cantores Casa Worship, Júlia Vitória, Central 3, Rebeca Carvalho, Isaías Saad, Isadora Pompeo e Gabi Sampaio.