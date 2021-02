Caio Reprodução

Publicado 19/02/2021 21:21 | Atualizado 19/02/2021 21:29

A queda que teve durante a prova do líder do 'BBB 21' foi mais grave do que Caio esperava na noite desta quinta-feira (18). Após fortes dores no pé, ele fez vários exames e colocou logo uma bota ortopédica. Na noite desta sexta-feira (19), ele recebeu o resultado: uma fratura. O goiano foi chamado no confessionário pela produção da atração para saber o seu futuro no jogo e ele decidiu permanecer na disputa.

Caio não poderá mais participar das provas no jogo, exceto provas de sorte, e contou aos colegas de confinamento que a produção foi clara com ele ao revelar o diagnóstico. "Agora que eles tiveram o resultado... Quebrou e eu vou ter que ficar oito semanas com a tala. Eles falaram: 'olha, agora vai ser bem difícil para você aqui'. Perguntaram se eu queria continuar ou não, que não seria uma desistência normal, eu não sofreria consequências contratuais. Quebrei! Separou! Não posso as provas… Vou continuar esse jogo. Não posso beber nada, agora é remédio, repouso e gelo".

O goiano foi consolado pelos brothers e reafirmou que não desistirá do reality show, mas que dificilmente conseguirá ser líder ou anjo novamente.