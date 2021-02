Iran Ângelo Reprodução

fotogaleria Depois de um ano e meio fechada para o amor, após a polêmica separação do jogador Hulk, Iran Ângelo confessa que agora está com o coração cicatrizado e pronto para receber um namorado. Ela não esconde a empolgação depois da previsão nas redes sociais de uma sensitiva de que o boy está chegando. "Aleluia, senhor ! A sua filha está pronta para receber um homem de caráter, bonitão, maravilhoso e gostoso. Estou pronta", conta em conversa com a sua personal trainer que pegou pesado com Iran. A profissional ainda avisa que ela não pode relaxar nos exercícios para manter a 'gostosura' e pede para os candidatos aparecerem logo e Iran se diverte com a brincadeira.

Iran Ângelo foi casada com Hulk durante 12 anos e o casal tem três filhos. Em agosto de 2019, eles se divorciaram e três meses depois o jogador assumiu publicamente o relacionamento com Camila Ângelo, sobrinha da ex, mas boatos de que eles já estavam juntos pipocavam antes do anúncio.

