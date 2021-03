Sasha saindo do Shopping Leblon Gabriel Rangel/Ag News

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 05:00

Sasha foi flagrada saindo na tarde de ontem do Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio. Ao notar a presença de um paparazzo, ela se escondeu e logo pegou um táxi para ir embora. Já dentro do veículo, a filha de Xuxa Meneghel ficou de costas para a janela para que o fotógrafo não fizesse fotos dela. Poxa Sasha, coitado do rapaz que estava trabalhando!