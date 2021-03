Adriane Galisteu Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2021

Adriane Galisteu é a nova contratada da Record TV. A apresentadora foi anunciada como nova funcionária da emissora nesta segunda-feira (1) e já está escalada para comandar a quinta temporada do 'Power Couple Brasil', com estreia prevista para maio deste ano. Adriane está de volta à emissora depois de 16 anos, já que apresentou o programa de auditório 'É Show', entre 2000 e 2004. O último trabalho da apresentadora, que também é atriz foi uma participação na sitcom 'Dra. Darci', do Multishow.



