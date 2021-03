Anamara Barreira Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 20:49 | Atualizado 01/03/2021 20:49

Uma das participantes mais polêmicas do 'Big Brother Brasil', Anamara Barreira anunciou há dois anos que não iria dar mais entrevistas sobre o reality show da Globo, mas ela não pode reclamar da visibilidade nem da grana que faturou desde a participação da 10ª edição e depois, pela segunda vez como sister no 'BBB 13'. No final do ano passado, Maroca resolveu empreender e virar sócia de Edi Marques em uma clínica de estética, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e agora decidiu ampliar seus negócios também na área da saúde. A baiana montou um espaçode fisioterapia, massagem desportiva, quiropraxia e ventosaterapia com dois fisioterapeutas, Amândio Besteiro e Edil Nepomuceno. Anamara, que chegou a ser policial militar em Salvador e acabou sendo exonerada quando ainda estava no programa, mora há sete anos no Rio.