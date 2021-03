Mansão de Flávio Bolsonaro Reprodução

Publicado 01/03/2021 21:51 | Atualizado 01/03/2021 22:11

De acordo com o site O Antagonista, a nova morada de Flávio tem 1,1 mil m² de área construída, num terreno de 2,5 mil m², e são dois andares com salas de estar e de jantar com pé direito duplo, escritório, lavabo, home-theater, cozinha, espaço gourmet com ampla varanda, despensa, lavanderias coberta e descoberta, duas dependências completas para empregadas e quarto de motorista no piso inferior. O senador Flávio Bolsonaro acaba de comprar uma mansão em Brasília. O imóvel fica no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, bairro nobre da capital federal, e vários sites de imobiliárias locais anunciavam a propriedade no valor de quase R$ 6 milhões.De acordo com o site O Antagonista, a nova morada de Flávio tem 1,1 mil m² de área construída, num terreno de 2,5 mil m², e são dois andares com salas de estar e de jantar com pé direito duplo, escritório, lavabo, home-theater, cozinha, espaço gourmet com ampla varanda, despensa, lavanderias coberta e descoberta, duas dependências completas para empregadas e quarto de motorista no piso inferior.

No piso superior, sala e copas íntimas, uma brinquedoteca, quatro suítes amplas e academia. Na área externa, piscina e spa com aquecimento solar, iluminação em led e deck, banheiros do espaço gourmet, depósito, quatro vagas de garagem cobertas e mais quatro descobertas.



Ainda de acordo com a matéria, nos últimos meses, Flávio e sua mulher Fernanda visitaram outras casas de luxo, algumas na caríssima região às margens do Lago Paranoá, e anunciadas por até R$ 10 milhões. Na semana passada, o filho '01' do presidente Bolsonaro conseguiu anular no STJ as quebras de sigilo bancário e fiscal do inquérito das 'rachadinhas', no qual funcionários do então deputado devolviam parte do salário que recebiam na Alerj, entre 2003 e 2018. O dinheiro, segundo a investigação, era lavado com aplicação em uma loja de chocolates no Rio da qual o senador é sócio e em imóveis.