Erlan Bastos Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 06:22

A coluna sempre destaca a audiência do 'Balanço Geral CE', que vem chamando muita atenção nos últimos meses. Boa parte deste sucesso se deve a Erlan Bastos, jornalista que comanda a versão cearense do 'Balanço' vem fazendo verdadeiros milagres bíblicos na TV Cidade, afiliada da emissora de Edir Macedo no Ceará. Já falamos aqui, que o jornalista foi contratado com a missão de salvar audiência do programa 'queridinho' da cabeça de rede que no Ceará patinava na terceira colocação isolada.



A contratação do jornalista aconteceu em julho de 2020, ou seja, em apenas 8 meses, Erlan Bastos tirou o 'Balanço Geral' da terceira colocação e consolidou a atração na vice-liderança isolada e que agora, diariamente, briga pela liderança contra TV Globo. Em fevereiro, por exemplo, o 'Balanço Geral CE' ficou com 7.5 pontos na média mês contra 5.6 do SBT.



Já no primeiro dia do mês de março, o 'Balanço Geral CE' marcou sua melhor audiência desde que foi lançado na TV Cidade, em abril de 2019. Na última segunda-feira (1), a atração comandada por Erlan fechou com 9.6 pontos de média durante toda a exibição e teve 22% de share. A Globo ficou com 10 pontos e SBT com 4.4.



Ainda nesta mesma data, no minuto a minuto, a Record TV ficou com dobro de audiência da TV Globo exatamente as 15:00, veja os números:

(15h00)

Record TV 9.9

Globo 5.3

SBT 4.4



REPERCUSSÃO

A expressiva audiência do 'Balanço Geral CE' chama muita atenção não somente entre internautas mas também em outras afiliadas da Record, que enxergam a versão cearense do programa como um 'case' de sucesso devido a evolução muito rápida na consolidação de audiência. Que geralmente leva tempo na TV... Erlan se tornou a pílula azul da Record TV.