Fátima Bernardes está de visual novo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 05:00

Fátima Bernardes resolveu dar uma leve mudada no visual. A apresentadora do 'Encontro' abriu mais algumas mechas para deixar as madeixas ainda mais iluminadas. Ela esteve recentemente no badalado salão de Celso Kamura, no Rio. "Além de inteligente, linda, simpática e agora com os cabelos mais iluminados. @fatimabernardes mais uma vez me deu a honra de valorizar a sua beleza. Dessa vez, partimos com a frontal mais clara para valorizar o rosto e o olhar, tão em evidência com as máscaras. Maravilhosa né?", explicou o profissional Marcos Aguiar, responsável pela iluminada a mais nos fios da apresentadora.