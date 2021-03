Diogo Sales em sua participação em Game Of Thrones Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 05:00

O ator Diogo Sales está confirmado no elenco de 'Gênesis'. Ele dará vida ao personagem Kaires. Diogo ficou internacionalmente conhecido por atuar na série 'Game Of Thrones'. Na Record TV, ele já participou do 'Dancing Brasil 3'. Apesar de já estar com contrato assinado com a emissora, por enquanto o ator não começou a gravar.