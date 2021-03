Sodré Divulgação

Um dos talentos da nova geração do Funk 150 BPM acaba assinar o seu primeiro contrato com uma gravadora. E a gravadora é nada mais nada menos que Warner Music. Com mais de dois milhões de ouvintes mensais nas plataformas musicais, o cantor, de 18 anos, e nascido em São Gonçalo, está realizando o sonho de criança que viver da sua paixão a música. Funkeiro, Ronald Assunção Sodré também é fãs de outros estilos como o trap e as canções românticas, chamada de Love Songs e em breve irá começar a selecionar o repertório para o lançamento de um álbum.