Will Robson entres os amigos de sua banda Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 03:00

Nascido e criado na Vila do Cruzeiro, Will Robson sempre soube que sua vocação estava na música. Músico desde os nove de idade, ele participou de vários grupos até chegar a sua banda atual a 'Magazine Carioca' e agora acaba de lançar uma canção de sua autoria 'Homem Direito Efeito', onde fala da violência no Rio. "A música sempre me deu foco para buscar pelos meus ideais e essa letra, essa melodia descreve uma experiência que muitos moradores de comunidades cariocas vivem que são os momentos de tensão. O desespero de não poder entrar em casa por causa de uma 'guerra' na sua região", explicou Wil, que é também diretor de registro de veículos do Detran RJ. Apaixonado por MPB, samba e pop, o seu ritmo é praticamente essa mistura musical dos três estilos.