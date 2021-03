Fiuk e Thaís se beijam Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 07:41

Thaís e Fiuk ficaram mais uma vez no 'BBB'. Os brothers resolveram brincar de salada mista durante a festa do líder, que acontceu na noite da última quarta-feira (3). Os confinados gritam para Fiuk: "Beija! Beija!". Juliette então explica o que significado dos termos na brincadeira. Fiuk finalmente toma uma atitude e diz: "Vamos acabar com isso logo". Só que ele chega perto da sister e dá dois selinhos nela, seguido de um abraço. Apesar da empolgação dos brothers, que assim como aconteceu no primeiro beijo dos dois, começam a gritar, Viih Tube avisa que, na brincadeira de salada mista, o beijo precisa ser de língua.



Depois da brincadeira na sala, Thaís e Fiuk vão até a varanda e se beijam de verdade. O cantor segue para a festa, e a cirurgiã-dentista volta a entrar na sala. "Eu te disse que era para atacar o boy", brinca Gilberto.

Thaís e Fiuk se beijaram no começo de fevereiro, durante a festa do líder de Nego Di. Depois rolou um selinho na festa do líder de Sarah.