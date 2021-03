Henrique, da dupla com Juliano Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 16:02

A dupla Henrique e Juliano está em festa. Nasceu nesta quinta-feira (4) o pequeno Miguel, segundo filho do cantor Henrique. O bebê é fruto do relacionamento do sertanejo com Amanda Barbosa. Segundo a assessoria da dupla, Miguel nasceu em Palmas, às 3h22, de parto normal, pesando 2.962kg.

"Quem acompanha a gente viu que ontem a gente tava trabalhando, criando repertório, gravando músicas novas pra poder soltar pra vocês logo e, na madrugada, nesse meio do caminho, o Miguel resolveu nascer. Está tudo bem, veio com muita saúde, graças a Deus. Tô muito feliz e queria compartilhar isso com vocês", comemora Henrique.