Ju Isen bate panelas nua em protesto contra o governo e mortes pela Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 17:25

Ontem, após o Brasil bater novo recorde de mortes por Covid em 24 horas, pessoas contra o governo Bolsonaro decidiram protestar fazendo um panelaço, e entre os manifestantes, estava a modelo Ju Isen. Ela ficou conhecida como Musa das Manifestações e agora deixou claro ser totalmente contra o atual governo.

“Queria poder fazer mais do que só bater em panelas, mas no meio de uma pandemia não temos muito mais o que fazer para derrubar esse governo”, declarou a modelo, que afirmou ainda que em 2022 fará campanha para que Bolsonaro não seja reeleito. “Usarei minha influência na internet para mostrar que ele não dá mais. Mais 4 anos de Bolsonaro no poder seria a ruína do Brasil”.