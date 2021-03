Flávio Birman Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 18:43 | Atualizado 04/03/2021 18:45

Foram 20 anos como engenheiro, mas Flávio Birman não pensou duas vezes ao dar um tempo na profissão de sua formação acadêmica para trabalhar com atuação. Aos 59 anos de idade, recentemente, o ator deu vida um dos Sacerdotes do Povo, na fase UR dos Caldeus, participando de alguns capítulos importantes na novela 'Gênesis', da Record. Flávio dividiu cenas com os atores Felipe Roque, Maria Joana, Camila Rodrigues entre outros.

Durante a pandemia, além da novela Gênesis, Flávio participou também das série 'Plantão Sem Fim', 'Impuros', 'Pedro Dom' e 'Jorge da Capadócia'. Os próximos trabalhos do ator estão mais na área do cinema como o curtas 'Reconstruções e o Código de Armagedon' e os longa 'Rainha do Escuro' e 'Rocinha – Toda História tem Dois Lados'. Também criador de cavalos há mais de 30 anos, Birman admite que tem novos projetos para os próximos meses na área artística, campo que atualmente ele pretende se dedicar ainda mais.