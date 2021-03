Kelly Key Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 18:42

Um dia depois de completar 38 anos de idade, Kelly Key abriu a caixa de perguntas e respostas do Instagram para conversar com seus seguidores e uma das questões chamou a atenção da cantora nesta quinta-feira (4). Uma fã quis saber sobre a sua relação com o corpo e a dona do sucesso 'Baba Baby' respondeu que anda mais relaxada e tranquila com a aparência do que alguns anos atrás. "Já me importei muito! Ando mais relaxada em relação a isso! Meu corpo conta uma história... das minhas lutas, vitórias, e ele possui marcas! Inclusive minhas celulites, estrias, cicatrizes...", escreveu.