Publicado 04/03/2021 19:38

Depois de bater mais de 1 milhão de visualizações no Youtube com a música 'Sonho', a banda Fuze se preparam para lançar mais um single. 'Quem me dera' é o nome da nova música do quarteto Diogo Novaes, Felipe Novaes, Pedro Novaes e Guilherme Fonseca vai estar está disponível em todas as plataformas de música nesta sexta-feira (5).

"Estou muito feliz com esse novo single. 'Quem me Dera' foi feita na Bahia, durante um song camp, e guardamos ela para o momento certo. O clipe também foi gravado lá, de maneira bem intimista, numa praia deserta e paradisíaca. Estamos vivendo tempos muito difíceis e nós acreditamos que falar dos nossos sentimentos de maneira mais leve é importante. A letra fala de amor e natureza e, através dela, queremos levar alegria e energia boa. É essa leveza que queremos imprimir cada vez mais nos nossos próximos lançamentos. Estamos muito empolgados e tem muita coisa boa vindo por aí", contou para a coluna o também ator Pedro Novaes.

O clipe também será lançado nesta sexta-feira no Youtube. Com imagens intimistas, os quatro integrantes da banda se divertem e trazem na letra metáforas sobre a natureza e amor: "me lembro bem / de esbarrar com você / todas as cores num quadro de Monet / Luz da manhã / Só faz valer embaixo do seu lençol /

o sol no céu / e ela na terra / quem me dera. "Achamos importante tentar falar dos nossos sentimentos da maneira mais leve possível e ressaltar as coisas simples da vida, especialmente nesse momento que estamos vivendo. É nisso que acreditamos e é isso que queremos passar. Tem muita coisa boa vindo por aí", completou Guilherme Fonseca.