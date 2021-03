Hebe Camargo e Amaury JR Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 21:14

O 'Programa Amaury Jr' vai prestar uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, festejado na próxima segunda-feira (8), relembrando entrevistas com figuras importantes que fizeram história no país como Hebe Camargo, Fernanda Young, Lily Marinho, Caroline Bittencourt, Marília Pêra e Tônia Carrero. A atração, que vai ao ar nesta sexta-feira (5) na Rede TV!, mostra as conversas animadas do apresentador com as celebridades.