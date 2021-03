Gilberto e a mãe Jacira Reprodução

Publicado 04/03/2021 20:41 | Atualizado 04/03/2021 21:16

Dentro da casa do 'BBB 21', Gilberto já tinha contado para Fiuk que sua mãe era louca por Fábio Jr. Pois bem. Jacira Santana foi à loucura ao ver uma mensagem que o galã mandou para o filho no perfil oficial do brother e acabou mandando um beijo também para ela. "Gil do Vigor!!! Quero ver você no meu show dançando o “Tchak Tchak” hein?!? Beijão pra você e pra sua mãe!", escreveu, Fábio Júnior.

"Não acredito. Genteeeeee....O Fábio Júnior mandou um beijo para mim. Ai que lindo! Um beijo, Fábio Júnior. É você que eu amo e amo todas as suas músicas. Que lindo", disse Jacira gritando e pulando. O vídeo, publicado na noite desta quarta-feira (3), viralizou nas redes sociais.

