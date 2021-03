Bella Falconi Divulgação/Gustavo Arrais

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 05:00

A influenciadora Bella Falconi está contando os dias para a sua estreia como apresentadora de TV. A partir do dia 20 de março, ela vai comandar o programa 'Agora é Show' nas tardes de sábados na RedeTV! ao lado de Gui Moreira. "É a realização de um sonho que é apresentar um programa. Estou num misto de sentimento de gratidão e ansiedade! Gui e eu estamos contando os segundos para a estreia e para mostrar ao público tudo que preparamos com tanto amor, dedicação e profissionalismo. Queremos fazer a diferença na televisão’’, conta Bella à coluna sobre a atração, que será um talk show com entrevistas, quadros musicais e bate-papos sobre bem-estar, beleza e cuidado.