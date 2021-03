Thay Magalhães Danillo Fernandes/Divulgação

Thay Magalhães é a nova rainha de bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti. Pensando na folia de 2022, a nova majestade posou para um ensaio carnavalesco com figurinos do renomado estilista Henrique Filho.