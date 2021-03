Vencedora do reality A Fazenda, Jojo Todynho afirma que não concorda com ataque às famílias e discorda do cancelamento DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 05:00

fotogaleria O segundo semestre deste ano promete ser agitado para a campeã de 'A Fazenda', Jojo Todynho. É que a funkeira vai começar sua faculdade de psicologia, um dos sonhos que ela ainda faltava realizar. A coluna conversou com Jojo sobre a nova empreitada. Ela garante que quer seguir futuramente na carreira de psicóloga. "Eu quero sim, quero ser chamada de doutora Jordana Gleise", afirma a cantora.

Jojo ainda acredita que os estudos na psicologia a ajudem a lidar melhor e entender mais sobre o tão temido tribunal da internet. "A psicologia não só vai me ajudar a entender o tribunal da internet, mas também um pouquinho dos sentimentos das pessoas, porque a gente costuma lidar com vidas a todo momento. Então, às vezes ficamos sem entender certos comportamentos que despertam certos gatilhos na gente e que a gente acaba não tendo essa noção e por isso não sabe lidar. Eu acho que uma das minhas maiores experiências em relação a isso foi dentro da 'Fazenda', que foi quando eu me solidarizei e entendi que o problema da Raissa não era brincadeira e nem cena. É isso que falta nas pessoas que, às vezes, por serem um pouco mais leigas, não conseguem ter a noção das pessoas que moram dentro da própria casa delas e acabam não sabendo lidar com certos tipos de acontecimentos por conta de problemas emocionais", afirma a artista.



Publicidade

Com a pandemia, Jojo acredita que deve começar o curso de forma remota, caso as aulas que costumam ser somente presenciais passem a ser também online: "Tudo se encaminha para que seja online, mas a psicologia é um curso que ainda não tem online, só presencial. Mas foi feito um pedido para que passasse a ser à distância por conta da pandemia".