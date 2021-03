Marcos Mion e André Marques Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 19:43

Desde que saiu da Record, no final de janeiro, Marcos Mion estava cotado para trabalhar na Globo e os boatos de que ele seria o apresentador da nova versão de 'No Limite' ganhavam força a cada dia. Mas, nesta quarta-feira (10), o diretor Boninho anunciou André Marques como o comandante da atração e os fãs de Mion ficaram tristes. "Torcendo para ser mais um paredão falso. Brincadeira! Eu me sinto obrigado a comentar e agradecer toda essa torcida que surgiu por mim do nada! Tanto carinho, obrigado a cada um de vocês! Vai com tudo André!", escreveu o ex-titular de 'A Fazenda'.

O programa 'No Limite' será gravado em uma praia nordestina com as participações de ex-BBBs.

